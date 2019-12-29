Цей рік додав сивини і зморшок: Віталій Кличко незвично підбив підсумки 2019-го – відео
Ексчемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко розповів у Facebook, чим займався в 2019 році.
Кличко згадав нові побудовані об'єкти, зустрічі з киянами, конгрес WBC в Києві і покупку нового велосипеда.
Раніше: Кличко пояснив, чому суттєво збільшив витрати на Шулявський міст
Підсумки 2019 року для Віталія Кличка: дивіться відео
24 канал писав, що Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив рух автотранспорту новим Шулявським мостом у столиці 28 грудня. Мер Києва обіцяв це зробити до кінця 2019 року.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі