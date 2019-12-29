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Цей рік додав сивини і зморшок: Віталій Кличко незвично підбив підсумки 2019-го – відео

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Віталій Кличко / kyivcity

Ексчемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко розповів у Facebook, чим займався в 2019 році.

Кличко згадав нові побудовані об'єкти, зустрічі з киянами, конгрес WBC в Києві і покупку нового велосипеда.

Раніше: Кличко пояснив, чому суттєво збільшив витрати на Шулявський міст

Підсумки 2019 року для Віталія Кличка: дивіться відео

24 канал писав, що Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив рух автотранспорту новим Шулявським мостом у столиці 28 грудня. Мер Києва обіцяв це зробити до кінця 2019 року.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Києва Новини Спорту Бокс Віталій Кличко
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