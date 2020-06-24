Своєю думкою Циганик поділився у авторській програмі "Циганик LIVE", пише 24 канал.

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Думка журналіста

Його однозначно потрібно продати та забути, якщо до нього є певний інтерес. Двічі в одну річку не ввійдеш,

– сказав Циганик.

Журналіст сумнівається, що після свого повернення до складу киян Родрігес заграє на тому рівні, на якому розраховували в "Динамо".

Він вважає, що рівень футболіста не відповідає показникам "Динамо".

Його дії не дозволяли йому повністю сконцентруватися на футболі. Також у Родрігеса не надто добре із психологією. Він підкреслив, що одна справа грати в клубі, який ні на що не претендує, а інша – коли від тебе постійно вимагають перемог.

Додамо, що раніше повідомлялось, що футболіст може опинитися у провідному клубі Франції. Його послугами зацікавлений французький "Монако".

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