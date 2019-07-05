Циганков – найкращий гравець, Фонсека – найкращий тренер: названо лауреатів сезону 2018-2019

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Циганков – найкращий гравець сезону 2018-2019
Циганков – найкращий гравець сезону 2018-2019

УПЛ провела традиційне опитування за підсумком проведеного Чемпіонату 2018/19 років. Як і завжди, цього разу номінацій було п’ять.

Найкращим футболістом було обрано Віктора Циганкова з "Динамо". Він випередив двох гравців "Шахтаря" Тайсона та Жуніора Мораеса.

Найкращим воротарем став страж воріт "Шахтаря" Андрій П'ятов. Бронзовий призер попередньої першості у складі "Олександрії" Юрій Паньків став другим. Микита Шевченко, який минулого сезону грав у "Карпатах" та "Зорі", посів друге місце.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Щодо найкращого молодого гравця, то тут перемогу здобув "динамівець" Віталій Миколенко. Він залишив позаду Мар'яна Шведа з "Карпат" за свого одноклубника Миколу Шапаренка.

У номінації "Найкращий тренер" переміг Паулу Фонсека, який тренував донецький "Шахтар". Влітку наставник перейшов до італійської "Роми". Другим став Володимир Шаран з "Олександрії", Олександр Хацкевич з "Динамо" – третій.

Найкращим арбітром визнали Анатолія Абдулу з Харкова. Другим став Юрій Можаровський зі Львова, третім – харків'янин Костянтин Труханов.

Почесні призи лауреатам будуть вручені перед матчем за Суперкубок України 28 липня.

До слова: "Динамо" та "Шахтар" розіграють солідну суму у матчі за Суперкубок

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Теги: Шахтар Динамо Віктор Циганков Новини Спорту Футбол Спорт
Джерело: 24 канал
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