Циганков може перейти в європейський топ-клуб

Керівництво міланського "Інтера" запропонувало головному тренеру Антоніо Конте придбати лідера київського "Динамо" Віктора Циганкова.

Повідомляється, що 22-річний українець точно не буде серед пріоритетних варіантів для посилення цієї зими, однак цілком можливо, що італійський клуб продовжить стежити за Циганковим і повернеться до його кандидатури влітку.

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Раніше повідомлялося, що в послугах Віктора також зацікавлені топ-клуби німецької Бундесліги: "Баварія" і дортмундська "Боруссія". Говорилося також про інтерес з боку "Галатасарая" і мадридського "Реала".

У нинішньому сезоні 22-річний Циганков зіграв в 27 матчах за "Динамо" у всіх турнірах, забивши дев'ять голів і віддавши вісім результативних передач.

"Інтер" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії, за додатковими показниками випереджаючи "Ювентус". "Динамо" знаходиться на другому місці УПЛ.