Циганков найкращий гравець "Динамо" за всіма показниками на першому етапі УПЛ

24 Читать новость на русском
Віктор Циганков
Віктор Циганков / 1927.kiev.ua

Віце-капітан "Динамо" Віктор Циганков виявився найкращим гравцем київського клубу за декількома показниками після першого етапу чемпіонату України з футболу.

Віктор виявився лідером за кількістю проведених матчів: Циганков – 22, Денис Бойко – 21, Томаш Кендзьора – 19, Микита Бурда, Беньямін Вербич – по 18.

Читайте також: "Динамо" продасть Циганкова: Суркіс сказав коли

Також Циганков лідери за кількістю матчів у стартовому складі – 21. У Бойка – 20, а в Кендзьори – 19.

Окрім того Віктор лідер за кількістю зіграних хвилин – 1840 хвилин. Циганков є найкращим бомбардиром "біло-синіх" – 11 голів, а також найкращим асистентом – 5 результативних пасів.

Зазначимо, що найкращим гравцем "Динамо" у березні став воротар Денис Бойко. У голосуванні він випередив Миколу Шапаренка та Віктора Циганкова.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Дебати без Порошенка, Зеленського і Тимошенко: чому не прийшли лідери виборчої гонки
сьогодні
4037
Теги: Спорт Футбол Віктор Циганков Динамо УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
сьогодні 16:52 Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
696
Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
27 березня 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
Станіслав Безушко 1192
Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
сьогодні 15:28 Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
1159
Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
сьогодні 11:17 Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
121
Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
28 березня 19:28 Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
131
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук