Циганков найкращий гравець "Динамо" за всіма показниками на першому етапі УПЛ

Віце-капітан "Динамо" Віктор Циганков виявився найкращим гравцем київського клубу за декількома показниками після першого етапу чемпіонату України з футболу.

Віктор виявився лідером за кількістю проведених матчів: Циганков – 22, Денис Бойко – 21, Томаш Кендзьора – 19, Микита Бурда, Беньямін Вербич – по 18.

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Також Циганков лідери за кількістю матчів у стартовому складі – 21. У Бойка – 20, а в Кендзьори – 19.

Окрім того Віктор лідер за кількістю зіграних хвилин – 1840 хвилин. Циганков є найкращим бомбардиром "біло-синіх" – 11 голів, а також найкращим асистентом – 5 результативних пасів.

Зазначимо, що найкращим гравцем "Динамо" у березні став воротар Денис Бойко. У голосуванні він випередив Миколу Шапаренка та Віктора Циганкова.

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