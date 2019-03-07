Циганков несподівано увійшов у топ-10 найдорожчих хавбеків 1/8 фіналу Ліги Європи

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Футболіст "Динамо" Віктор Циганков потрапив до 10 найдорожчих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи віком до 23 років.

Українець розділив 8-10 місце серед найдорожчих молодих півзахисників стадії плей-оф Ліги Європи, за версією німецького видання Transfermarkt.

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Очолив рейтинг півоборонець "Валенсії" Карлос Солер, другим став Фабіан Руїс з "Наполі", а замкнув трійку – Алекс Івобі, який виступає за лондонський "Арсенал".

1. Карлос Солер ("Валенсія") – 35 млн євро;
2. Фабіан Руїс ("Наполі") – 32;
3. Алекс Івобі ("Арсенал") – 25;
4. Желсон Фернандеш ("Бенфіка") – 20;
5. Маттео Гендузі ("Арсенал") – 20;
6. Амаду Діавара ("Наполі") – 16;
7. Ксавер Шлагер ("Зальцбург") – 15;
8. Віктор Циганков ("Динамо") – 10;
9. Ханнес Вольф ("Зальцбург") – 10;
10. Сантьяго Касерес ("Вільяреал") – 10.

До слова, вже у четвер, 7 березня, "Динамо" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі". Початок зустрічі – о 22:00.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Ліга Європи Челсі
Джерело: 24 Канал
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