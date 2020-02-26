Циганков та Ісмаілі попали до рейтингу найдорожчих гравців не з топ-5 чемпіонатів

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков та захисник донецького "Шахтаря" Ісмаілі потрапили в рейтинг 50 найдорожчих гравців, які не виступають у топ-5 чемпіонатах світу.

Рейтинг склало авторитетне видання Transfermarkt. Вони оцінили Циганкова в 20 мільйонів євро та розмістили на 38-у місці. Хоча таку ж ціну мають ще 13 гравців, які посідають місця з 31-го по 44-те.

До слова: "Львів" потрапив у топ-10 найбільш грубих клубів у світі, УПЛ – на 6-у місці серед чемпіонатів

Щодо Ісмаілі, то захисник "гірників" на 46-у місці з цінником в 19 мільйонів євро.

Лідирує в рейтингу півзахисник "Аякса" Донні ван де Беек – 55 мільйонів євро. Наступні три місця теж посідають гравці клубу з Амстердама – Зієш (50 мільйонів євро), Нерес та Онана (по 45 мільйонів євро). Та варто відзначити, що Зієш домовився про трансфер в "Челсі" влітку 2020 року.