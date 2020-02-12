Циганков та Жуніор Мораес отримали персоналізовані обличчя в PES 2020

В оновленнях від футбольного симулятора PES 2020 обличчя двох гравців збірної України були персоналізовані.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков та нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес отримають персоналізовані обличчя в оновленні футбольного симулятора PES 2020.

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Обличчя тих гравців, які будуть оновлені, опубліковано на офіційній сторінці гри в Instagram.

Окрім Циганкова та Мораеса, оновлення облич також будуть в Естебана Андрада ("Бока Хуніорс"), Георгі Джикія ("Спартак", Москва), Дугласа Сантоса ("Зеніт").

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Також персоналізовані обличчя отримають Ерлінг Холанд (дортмундська "Боруссія"), Робін Кох ("Фрайбург"), Ніклас Штарк ("Герта") та Жонатан Іконе ("Лілль").

Гра eFootball Pro Evolution Soccer 2020 вийшла влітку 2019 року. Вона доступна на PC, Xbox One та PS4. Єдиними українськими командами, які офіційно представлені в цій грі, є "Динамо" та "Шахтар". Розробник PES компанія Konami – ексклюзивний партнер УЄФА. Вона випустить спеціальне оновлення гри під Євро-2020, на якому зіграє збірна України.