Цікаві факти з історії Суперкубку України

Удесяте в історії Одеса прийме матч за Суперкубок України. За перший кубок нового сезону 12-й раз в історії в очному матчі поборються "Динамо" та "Шахтар".

Історія зустрічей

Всього зіграно 11 суперкубкових матчів між "Динамо" та "Шахтарем": 6 разів перемагали кияни й 5 разів – "гірники".

5 суперкубкових матчів завершувалися серією пенальті: тричі перемагало "Динамо" і двічі – "Шахтар".

У матчах "Динамо" і "Шахтаря" за Суперкубок брав участь 141 гравець, в тому числі 77 легіонерів.

Одесі 5 разів перемагало "Динамо" (2004, 2006, 2007, 2016, 2018) і 4 рази – "Шахтар" (2005, 2013, 2015, 2017).

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Інші цікаві факти

10-й раз усі суперники будуть боротися за трофей в Одесі, 2 рази поєдинки проходили в Полтаві, і по разу – у Львові, Запоріжжі, Сумах та Луганську.

Динамо" при Олександру Хацкевичу проведе 100-й матч у всіх турнірах.

У матчах за Суперкубок брали участь 6 клубів, а володарями ставали лише "Шахтар" і "Динамо".

"Шахтар" 14 раз брав участь в одноматчевому турнірі – 8 перемог, а "Динамо" – 11 разів і в 7-ми матчах святкувало вікторії.

Володарями Суперкубка ставало 115 гравців. Найбільше перемог у Даріо Срни – 8 вікторій, по 6 – у Ярослава Ракицького і Тараса Степаненка, по 5 – в Олександра Шовковського та Олександра Кучера.

У матчах за Суперкубок 39 голів забивало 27 гравців. Найкращі бомбардири: Олександр Гладкий – 4 голи, Луїс Адріано, Артем Мілевський і Фред – по 3 м’ячі.

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У матчах "Динамо" і "Шахтаря" за Суперкубок голи забивало 19 гравців. Кращі бомбардири: динамівці Артем Мілевський – 3 голи, Олег Гусєв, Тарас Михалик, гірники Олександр Гладкий, Факундо Феррейра – по 2 м’ячі.

У матчах за Суперкубок зафіксовано 5 дублів, причому в матчах "Динамо" і "Шахтаря", а відзначилися лише Тарас Михалик і Факундо Феррейра.

Автором найпізнішого голу в матчах за Суперкубок є гравець "Шахтаря" Бернард, який відзначився 14 липня 2015 року на 90+4 хвилині в матчі з "Динамо".

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 28-го липня в Одесі на місцевому стадіоні "Чорноморець". Арена вміщує понад 34 тисячі глядачів. Початок гри, о 21:00.