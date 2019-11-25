Цікаво, коли когось жахливо ображають, а потім ще й карають: Каштру про дискваліфікацію Тайсона

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував рішення КДК УАФ дискваліфікувати Тайсона на один матч у чемпіонаті України. Також бразилець отримав дискваліфікацію на два матчі умовно. Причиною став показаний футболістом "Шахтаря" середній палець вболівальникам "Динамо".

Своє рішення Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оголосив 21 листопада.

Що сталося на матчі? Матч "Шахтар" – "Динамо" відбувся 10 листопада. Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. Під час матчу Тайсон демонстративно копнув м'яч у бік вболівальників "Динамо" та показав середній палець.

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Каштру назвав расизм чутливою темою, яка існує в житті людей. За його словами, расизм не повинен існувати ні у футболі, ні взагалі в житті.

Расизм – це дуже складна і чутлива тема, зачіпати її – жахливо. Будь-яка людина протягом життя має право помилятися, ми несемо на собі цей тягар. Расизм є, він існує в нашому світі, як і домашнє насильство і багато іншого, що потрібно намагатися уникати. Такого не повинно існувати не тільки у футболі, але і взагалі в житті,

– сказав Каштру перед матчем з "Манчестер Сіті".

На думку португальського тренера, расизм в українському футболі не є нормою.

Однак він залишився незадоволеним через покарання Тайсона. "Наскільки я знаю, це сталося вперше. Чи згоден я з покаранням? Чи є воно справедливим? Це дуже цікаво, коли когось так жахливо ображають, кривдять, а потім ще й карають", – заявив Каштру.

Є правила, ми повинні їх дотримуватися і погоджуватися з цим, як би це дивно не звучало. Ми можемо ділитися думкою ще до прийняття рішення, а зараз вже потрібно продовжувати працювати з нашими гравцями. Ми впораємося,

– підсумував Каштру.

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"Динамо" також отримало покарання після матчу з "Шахтарем". Київський клуб зобов'язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень.

"Динамо" проведе один домашній матч без глядачів. Ще один матч без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020.