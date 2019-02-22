Цікаво перевірити свої сили на фоні такого суперника, – Суркіс про матч "Челсі" – "Динамо"

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"Динамо" зіграє проти "Челсі" у 1/8 фіналу Ліги Європи
"Динамо" зіграє проти "Челсі" у 1/8 фіналу Ліги Європи / ФК "Динамо"

Суперником київського "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи став лондонський "Челсі". Президент українського клубу Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування, та розповів, що очікує від цього протистояння.

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"Я відреагував на жеребкування абсолютно спокійно. Нам попався дуже іменитий суперник, буде цікаво подивитися, на якому рівні ми знаходимося. Ми завжди прагнемо грати в Лізі чемпіонів, а "Челсі" – якраз суперник такого рівня. Наша команда теж прогресує. Не бачу нічого страшного в такому жеребі. Дуже важливо в цьому протистоянні зберегти інтригу до матчу-відповіді в Києві. Тоді, думаю, у нас будуть шанси пройти "Челсі". Вірю в хлопців, думаю, команда теж з оптимізмом сприйняла це жеребкування. Повторюся, цікаво перевірити свої сили на фоні такого суперника", – зізнався Ігор Суркіс.

Варто додати, що "Динамо" нещодавно грало з "Челсі". У 2015 році обидві команди потрапили до однієї групи Ліги чемпіонів. Тоді перший матч у Києві закінчився з рахунком 0:0, а на виїзді "динамівці" поступилися 2:1. У цьому матчі захисник киян Драговіч спочатку забив у власні ворота, а згодом зрівняв рахунок. Але наприкінці матчу колишній гравець донецького "Шахтаря" Вілліан приніс перемогу "Челсі".

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Теги: Футбол Спорт Ліга Європи Динамо Челсі
Джерело: 24 Канал
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