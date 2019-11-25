Цілий вечір думала, як можна так зганьбитися, – Світоліна розповіла про вечерю з Кличком

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна поділилася з уболівальниками спільним фото з Володимиром Кличком.

Еліна виклала світлину у Facebook, підписавши її "Світова легенда боксу Кличко".

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Також нещодавно Еліна Світоліна після питання про момент в житті, за який їй соромно, згадала ситуацію, коли переплутала братів Кличко.

Коли перший раз бачилися з Володимиром Кличком. У нас був спільний захід. Ми розговорилися, і я сказала, що мені дуже подобається, надихає, під яку пісню він виходить на ринг. Завжди стежила за кар'єрами братів, за їхніми боями. Він виходив під RHCP, а Віталій під – AC/DC. І я кажу: "Так приємно, що ви вибрали мою улюблену пісню AC/DC "Hells Bells". Він відповів: "Це Віталій. Ви не до того".



Цілий вечір сиділа і думала, як можна так зганьбитися. Але таке ось спало на думку. За це було дуже неприємно,

– розповіла Еліна.

Однак нині, судячи з усього, Володимир зла на Еліну не тримає.