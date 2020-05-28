Цирк-шапіто: легенда збірної України розкритикував покупку "Карпат" Смалійчуком

Колишній захисник "Карпат" Артем Федецький поділився своєю думкою з приводу новини про те, що Петро Димінський продав Олегу Смалійчуку свої 50% акцій клубу.

Як відомо, 27 травня Олег Смалійчук несподівано викупив 50% акцій "Карпат", чим буквально завершив еру Петра Димінського у львівському клубі. Останнім часом Димінський з тих чи інших причин збайдужів до клубу, що привело не тільки до спортивних проблем, але й фінансових. Слова Федецького цитує Meta-ratings.

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Для мене ця новина про продаж своєї частини акцій "Карпат" Петром Димінським Олегу Смалійчуку – цирк-шапіто. Всі футбольні люди розуміють, що так буде тільки на папері. За документами президент Олег Смалійчук, а реальним власником залишиться Петро Димінський.



Перспективи я не бачу, хоча, дай бог, щоб я помилявся. Був інвестор, який давав бюджет, гасив борги, а тут в останній момент частка Димінського продається Смалійчук. Він уже був один раз в керівництві "Карпат". З ним команда була на грані вильоту і тільки завдяки зібраності футболістів команда залишилася в Прем'єр-лізі. Я не вірю, що зі Смалійчук буде розвиток "Карпат",

– заявив він.

"Карпати" перебувають на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.

Взимку "Карпати" могли стати народним клубом, проте в підсумку процес передачі прав міській раді був провалений.

Що відомо про Олега Смалійчука?

Олег Смалійчук свого часу займав пост віцепрезидента "Карпат". Це досить відомий агент, який проживає в Іспанії і який стверджує, що саме він влаштував один з найгучніших трансферів в історії українського футболу – перехід воротаря Андрія Луніна з "Зорі" в "Реал".

Смалійчук на даний момент претендує на пост президента УПЛ. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.