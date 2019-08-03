ЦСКА Софія – Зоря: став відомий час початку матчу

Став відомий час початку першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи ЦСКА Софія – "Зоря".

Виїзний поєдинок проти софійського ЦСКА команда Віктора Скрипника почне в 20:30 за Києвом у четвер, 8 серпня.

Читайте також: "Зоря" зіграє проти ЦСКА Софія у Лізі Європи: що відомо про суперника

Зустріч відбудеться в столиці Болгарії на стадіоні "Васіл Лєвскі". Додамо, що матч-відповідь буде зіграно в Запоріжжі 15 серпня.

Шлях ЦСКА Софія в Лізі Європи

ЦСКА розпочав свій шлях у Лізі Європи до групового етапу з першого кваліфікаційного раунду. За сумою двох матчів "армійці" здолали команду "Тітоград" з Чорногорії з рахунком 4:0. У першому матчі була зафіксована перемога ЦСКА 4:0, а в повторній грі – 0:0.

У другому кваліфікаційному раунді, з якого стартувала й "Зоря", болгари зустрічалися з хорватським клубом "Осієк". У першій грі ЦСКА здобув перемогу 1:0, але з таким же рахунком програв на виїзді. Відтак, доля путівки у півфінал кваліфікації вирішувалася у серії пенальті. У лотереї ЦСКА вирвав перемогу.

Шлях "Зорі": "Зоря" перемогла "Будучность" та вийшла у наступний раунд Ліги Європи: відео