ЦСКА – Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє проти болгарського ЦСКА у четвер, 8 серпня. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу, а також на прохід у наступний раунд кваліфікації.

Прогноз букмекерів на матч ЦСКА Софія – Зоря

Незважаючи на всі перипетії, ЦСКА є найтитулованішим болгарським клубом. "Армійці" 31 раз ставали чемпіонами найвищого дивізіону країни. У доробку столичного клубу 21 кубок Болгарії, а також 4 тріумфи у Суперкубку.

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ЦСКА не надто вдало стартував у чемпіонаті Болгарії, за стартові два тури команда Петровіча здобула лише одне очко. Після 4-х турів софійці посідають лише 6-ту сходинку турнірної таблиці. Також болгарам важко дався двобій із скромним хорватським "Осієком" у попередньому раунді ЛЄ (1:0, 1:1).

Натомість луганці розгромили "Будучность" в кваліфікації Ліги Європи (4:1 за сумою двох матчів), а також впевнено стартували в УПЛ, здобувши 4 очки після стартових двох турів.

Прогноз Фаворит Спорт

Букмекери виділяють невеликим фаворитом у матчі саме господарів поля. На перемогу підопічних Віктори Скрипника коефіцієнт 3,15. Перемогу ЦСКА в рідних стінах букмекери оцінили коефіцієнтом 2,25. Нічийний результат – 3,25.

Уже зараз букмекери оцінили шанси команди вийти в наступний раунд кваліфікації. Шанси болгарського клубу оцінені нижче. На те, що ЦСКА пройде "Зорю" коефіцієнт – 2,15. Прохід "Зорі" у наступний раунд – коефіцієнт 1,65.

Прогноз Pari Match

Коефіцієнт на те, що господарям поля вдасться здобути перемогу мінімум в один м'яч – 3,50. Якщо ж такого результату досягне "Зоря" – 6:30. Хороший коефіцієнт на те, що "Зоря" виграє обидва тайми – 11.

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Якщо ЦСКА переможе луганців, але при цьому не пропустить у свої ворота, коефіцієнт 3,25. Коефіцієнт на те, що "Зоря" переможе клуб з Болгарії та залишить свої ворота недоторканими – 4,80.

Прогноз MarathonBet

Коефіцієнт на те, що команда Віктора Скрипника переможе ЦСКА у 1-му таймі й при цьому у 2-му таймі буде зафіксовано нічию – 10,50. Нічию в кожному з таймів букмекери оцінили коефіцієнтом 4,45.

На перемогу ЦСКА із сухим рахунком букмекери дають коефіцієнт 3,40. Якщо "Зорі" вдасться здобути суху перемогу на виїзді – 4,95.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи ЦСКА Софія – "Зоря" відбудеться у четвер, 8 серпня. Стартовий свисток пролунає, о 20:30. Результат матчу читайте на Спорт24.