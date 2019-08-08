ЦСКА – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Луганська "Зоря" грає матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Суперник – болгарський ЦСКА. Початок матчу о 20:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Телетрансляція матчу відбудеться на телеканалі УНІАН.
Перед початком матчу стали відомі стартові склади команд. Варто відзначити, що "Зорі" не допоможе травмований Громов. Гравець, який забив у двох матчах проти "Будучності" три голи, залишився у Запоріжжі. Натомість новачок команди Русин потрапив у запас.
Стартові склади
ЦСКА Софія: Черняускас, Альбентоса, Томас, Занєв, Туріцов, Бікель, Малінов, Жефферсон, Родрігеш, Сов, Евандро
Запасні: Бузатто, Кері, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббріні, Антов, Галабов
Зоря: Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайліченко, Іванісенія, Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Луньов, Будківський
Запасні: Василь, Каменюка, Лєднєв, Кабаєв, Русин, Чеберко, Арвеладзе
ЦСКА – Зоря онлайн-трансляція