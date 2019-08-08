ЦСКА – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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ЦСКА – Зоря: дивитися онлайн – трансляція матчу 08.08.2019
ЦСКА – Зоря онлайн матчу / ФК "Зоря"

Луганська "Зоря" грає матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Суперник – болгарський ЦСКА. Початок матчу о 20:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу відбудеться на телеканалі УНІАН.

Перед початком матчу стали відомі стартові склади команд. Варто відзначити, що "Зорі" не допоможе травмований Громов. Гравець, який забив у двох матчах проти "Будучності" три голи, залишився у Запоріжжі. Натомість новачок команди Русин потрапив у запас.

Стартові склади

ЦСКА Софія: Черняускас, Альбентоса, Томас, Занєв, Туріцов, Бікель, Малінов, Жефферсон, Родрігеш, Сов, Евандро
Запасні: Бузатто, Кері, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббріні, Антов, Галабов

Зоря: Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайліченко, Іванісенія, Хомченовський, Кочергін, Юрченко, Луньов, Будківський
Запасні: Василь, Каменюка, Лєднєв, Кабаєв, Русин, Чеберко, Арвеладзе

ЦСКА – Зоря онлайн-трансляція

 

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Теги: Ліга Європи Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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