Цуренко досягла історичного рекорду у рейтингу WTA, Світоліна знову шоста

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг організації станом на 18 лютого.

Друга ракетка України 29-річна киянка Леся Цуренко піднялася на одну позицію і вперше в кар'єрі посідає 23 місце в рейтингу WTA.

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Також перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила свою позицію в рейтингу WTA. Завдяки виходу в півфінал турніру в Досі, 24-річна українка піднялася на шосте місце. А ось Даяна Ястремська зберегла 34 сходинку.

Що стосується українок поза топ-100 рейтингу, то Катерина Козлова залишилася на 126 рядку, Ангеліна Калініна піднялася на одну сходинку (130), плюс дві позиції у Катаріни Завацької (175), а Марта Костюк піднялася на 4 рядки (191).

У топ-5 рейтингу перш за все варто відзначити падіння з другого на четверте місце Петри Квітової, яка дозволила обійти себе Сімоні Халеп (2) і Слоан Стівенс (3). Першою ракеткою світу як і раніше є японка Наомі Осака.

Українки в топ-200 рейтингу WTA (станом на 18 лютого)

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