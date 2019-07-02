Цуренко не зуміла подолати перше коло Вімблдону

Друга ракетка України Леся Цуренко вже після першого кола припиняє виступ на Вімблдоні. Українка не зуміла перемогли Бабробу Стрицову з Чехії.

Мат тривав лише одну годину та 13 хвилин. У першому сеті Цуренко двічі програла свої подачі. Ще двічі Стрицова зуміла оформити брейк-пойнти у другому сеті. Натомість у Цуренко за весь матч не було жодної нагоди взяти подачу суперниці.

Леся Цуренко – Барбора Стрицова 0:2 (3:6, 2:6)

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Таким чином Цуренко покидає Вімблдон вже після першого кола. Поки у друге коло турніру вийшли Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Також у першому колі грає українка Катерина Козлова.