Цуренко поступилася білорусці в Індіан-Уеллсі та покинула турнір: відео

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Друга ракетка України Леся Цуренко програла матч третього кола на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі. Українка поступилася Аріні Соболенко з Білорусі в двох сетах.

Аріна Соболенко – Леся Цуренко 2:0 (6:2, 7:5)

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Поєдинок тривав 1 годину і 24 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 5:7. За цей час українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і виграла 3 гейми на прийомі. У свою чергу, дев'ята сіяна зробила 1 ейс, 2 "подвійні" і реалізувала 6 брейк-пойнтів.

В цілому, непоганий поєдинок від Лесі, але суперниця була їй не по зубах. Щоб вигравати у такої Соболенко, потрібно показувати гру трохи іншого рівня.

Для Цуренко це був 31 матч у кар'єрі проти суперниці з топ-10. На рахунку Лесі вісім перемог над тенісистками з першої десятки рейтингу WTA.

Раніше Спорт 24 писав, що турнір покинула інша українка Катерина Козлова, яка програла Сімоні Халеп. Ще одна представниця України Еліна Світоліна продовжує виступ в Індіан-Уеллсі та в 1/8 фіналу зіграє проти австралійки Ешлі Барті.

Відеоогляд матчу Соболенко – Цуренко

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Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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