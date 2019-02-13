Цуренко поступилася екс-першій ракетці світу та покинула турнір у Досі

Українка Леся Цуренко покинула турнір серії WTA в Досі. На стадії 1/8 фіналу представниця України поступилася румунці Сімоні Халеп.

Сімона Халеп – Леся Цуренко 2:0 (6:2, 6:3)

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Матч тривав 1 годину і 19 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3 на користь румунської тенісистки.

У першому сеті Халеп оформила три брейка проти одного у Цуренко. Леся вийшла вперед зі старту другої партії, але з рахунку 3:1 (не реалізували шанс повести з подвійним брейком) програла п'ять геймів поспіль.

Раніше спортсменки чотири рази зустрічалися між собою, і в усіх випадках сильніше була румунка – в 2012-му в австрійському Лінці (Цуренко знялася при рахунку 0:3 не на її користь), 2013-му у голландському Хертогенбоші (3:6, 1:6), 2014-му на Вімблдоні (3:6, 6:4, 4:6) і в 2018-му в американському Цинциннаті (4:6, 1:6).

Тепер Цуренко буде готуватися до турніру в Дубаї, який розпочнеться 17 лютого. А ось Халеп продовжує участь в турнірі і в чвертьфіналі буде протистояти Юлії Гергес.

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