Цуренко розгромила суперницю на турнірі в Катарі та вийшла на третю ракетку світу

Українська тенісистка Леся Цуренко не мала особливих проблем у першому колі турніру Qatar Total Open у Досі.

Згідно з жеребом, Цуренко мала зіграти проти француженки Каролін Гарсія. Але остання відмовилася від участі в турнірі через травму. Відтак її замінила Лара Арруабаррена. Та її виступ у Катарі був доволі короткий.

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Цуренко та Арруабаррена на матч витратили 69 хвилин. На початку першого сету суперниці обмінялися брейками. Однак після рахунку 2:3 на користь іспанки, Цуренко виграла десять геймів поспіль. У підсумку перемога та вихід у наступне коло турніру.

Леся Цуренко – Лара Арруабаррена 2:0 (6:3, 6:0)

У наступному колі Qatar Total Open Леся Цуренко зіграє проти колишньої першої ракетки світу (тепер вона на третьому місці у рейтингу WTA) румунки Сімон Халеп. Українка за п'ять матчів жодного разу не вигравала у суперниці.

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