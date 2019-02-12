Цуренко розгромила суперницю на турнірі в Катарі та вийшла на третю ракетку світу

390 Читать новость на русском
Леся Цуренко
Леся Цуренко / Теннисный Портал Украины

Українська тенісистка Леся Цуренко не мала особливих проблем у першому колі турніру Qatar Total Open у Досі.

Згідно з жеребом, Цуренко мала зіграти проти француженки Каролін Гарсія. Але остання відмовилася від участі в турнірі через травму. Відтак її замінила Лара Арруабаррена. Та її виступ у Катарі був доволі короткий.

Читайте також: Світоліна, яка пропустила матчі збірної, прокоментувала завчасне повернення

Цуренко та Арруабаррена на матч витратили 69 хвилин. На початку першого сету суперниці обмінялися брейками. Однак після рахунку 2:3 на користь іспанки, Цуренко виграла десять геймів поспіль. У підсумку перемога та вихід у наступне коло турніру.

Леся Цуренко – Лара Арруабаррена 2:0 (6:3, 6:0)

У наступному колі Qatar Total Open Леся Цуренко зіграє проти колишньої першої ракетки світу (тепер вона на третьому місці у рейтингу WTA) румунки Сімон Халеп. Українка за п'ять матчів жодного разу не вигравала у суперниці.

Більше цікавих спортивних новин читайте у рубриці Спорт24 на сайті 24 каналу

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
5014
Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
224
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
349
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1976
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
433
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
339
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
480
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук