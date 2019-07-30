Цуренко стартувала з впевненої перемоги на турнірі WTA у Вашингтоні

Третя ракетка України Леся Цуренко успішно стартувала на турнірі міжнародної серії у Вашингтоні (США).

У матчі першого раунду українка впоралася з китаянкою Ван Яфань – 6:3, 6:2.

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Зустріч тривала 1 годину і 13 хвилин. У першому сеті Цуренко виграла три гейми на подачі суперниці і перемогла 6:3. У другій партії зробила ще три брейка – 6:2.

На рахунку третьої ракетки України п'ять ейсів і три подвійні помилки. Це була десята перемога в сезоні на харді для Лесі Цуренко.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу між Заріною Діяс з Казахстану і 15-річної сенсацією Вімблдону Корі Гауфф, яка пройшла у Вашингтоні кваліфікаційний відбір.

Турніром у Вашингтоні третя ракетка України почала підготовку до останнього цього сезону турніру серії "Великого шолому" US Open.