Цуренко стартувала з впевненої перемоги на турнірі WTA у Вашингтоні

59
Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Третя ракетка України Леся Цуренко успішно стартувала на турнірі міжнародної серії у Вашингтоні (США).

У матчі першого раунду українка впоралася з китаянкою Ван Яфань – 6:3, 6:2.

Читайте також: Українська тенісистка створила сенсацію на престижному турнірі в Юрмалі: відео

Зустріч тривала 1 годину і 13 хвилин. У першому сеті Цуренко виграла три гейми на подачі суперниці і перемогла 6:3. У другій партії зробила ще три брейка – 6:2.

На рахунку третьої ракетки України п'ять ейсів і три подвійні помилки. Це була десята перемога в сезоні на харді для Лесі Цуренко.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу між Заріною Діяс з Казахстану і 15-річної сенсацією Вімблдону Корі Гауфф, яка пройшла у Вашингтоні кваліфікаційний відбір.

Турніром у Вашингтоні третя ракетка України почала підготовку до останнього цього сезону турніру серії "Великого шолому" US Open.

blog_ava
Прогноз погоди на 30 липня: по всій країні спеку згасять літні зливи
сьогодні
4948
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Леся Цуренко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Реакція Зеленського на гол "Шахтаря" у ворота "Динамо": відео
29 липня 12:54 Реакція Зеленського на гол "Шахтаря" у ворота "Динамо": відео
14671
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10793
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5685
Українка Харлан незвично відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
29 липня 10:44 Українка Харлан незвично відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
2003
Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
28 липня 18:58 Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
284
Новини
Більше новин
Залиште відгук