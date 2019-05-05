Цуренко третьою з українок покинула турнір в Мадриді після першого раунду

Українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла подолати перший раунд на престижному тенісному турнірі, що відбувається у Мадриді (Іспанія).

Леся Цуренко – Анжеліка Кербер 0:2 (3:6, 2:6)

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Уже на старті матчу українка віддала німкені свою подачу й дозволила суперниці повести з рахунком 3:0. Однак у сьомому геймі Цуренко зробила зворотний брейк і могла вирівняти рахунок. Та досвідчена німкеня ще раз перемогла на подачі Лесі й згодом подала на сет.

У другій партії суперниці влаштували справжній трилер. Тенісистки по черзі обмінювалися брейками. Переможцем все ж вийшла німкеня, яка зробила на два брейки більше й в підсумку виграла матч.

Леся Цуренко стала третьою представницею, яка не змогла подолати перше коло ґрунтового турніру в Мадриді. Спершу сенсаційно програла Еліна Світоліна, а згодом у драматичному матчі зазнала поразки Даяна Ястремська.

Україну на турнірі наразі представляють Марта Костюк та Катерина Козлова.

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