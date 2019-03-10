Цуренко в напруженій боротьбі пробилася у третє коло турніру в Індіан-Уеллсі

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Друга ракетка України Леся Цуренко виграла матч другого кола на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Уеллс.

Джессіка Пегула – Леся Цуренко 1:2 (6:3, 5:7, 4:6)

29-річна українка в трьох сетах переграла американку Джессіку Пегулу – 3:6, 7:5, 6:4.

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Зустріч тривала 2 години і 12 хвилин. За цей час Леся зробила одну подачу на виліт і зробила 5 подвійних помилок. Програвши перший сет, у другому Цуренко програвала 2:4, а за рахунку 4:5 суперниця подавала на матч. На щастя, Леся змогла зробити рятівний брейк, а потім вирівняла становище у грі. Третій сет загалом був рівним, але кінцівка залишилася за українкою.

В минулому році Леся покинула турнір в Індіан-Уеллсі вже в першому колі, тому всі зароблені очки підуть їй тільки в плюс. Також це перша перемога Цуренко в трьохсетовому матчі в поточному сезоні.

За місце у чвертьфіналі Цуренко посперечається з дев'ятою ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі, яка перемогла у трьох сетах австралійку Айлу Томляновіч.

Спорт 24 писав, що інші представниці України на турнірі Еліна Світоліна і Катерина Козлова також пройшли в 1/16 фіналу.

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Теги: Леся Цуренко Новини Спорту Теніс Спорт
Джерело: 24 Канал
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