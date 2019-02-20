Українка Цуренко всьоме поспіль не змогла здолати екс-першу ракетку світу

Українська тенісистка Леся Цуренко поступилася румунці Сімоні Халеп в матчі третього кола турніру WTA в Дубаї.

Сімона Халеп – Леся Цуренко 2:0 (6:3, 7:5)

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Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 7:5 на користь румунської тенісистки.

У першій партії Цуренко зробила два брейка, проте якісна гра на прийомі була перекреслена повним провалом при захисті своєї подачі. Леся виграла тільки 12 очок з 31-го і дозволила Халеп реалізувати 4 з 7 брейк-поінтів.

Другий сет Цуренко почала з брейка, проте в четвертому геймі Халеп без проблем зрівняла рахунок. За рахунку 4:4 Леся провела відмінний гейм на прийомі і заробила право подати на сет. З цим завданням українка не впоралася і остаточно змирилася з поразкою.

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Ця поразка стала сьомою для Цуренко в матчах проти румунки. Минулого тижня Халеп обіграла українку на турнірі в Досі.

Чинною чемпіонкою турніру в Дубаї є шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна, яка увечері у третьому колі зустрінеться на корті з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

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