Цуренко втрачає позиції в рейтингу WTA, Світоліна залишилася шостою

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / twitter.com/AustralianOpen

У понеділок, 4 березня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила особистий рейтинг спортсменок.

Леся Цуренко опустилася одразу на чотири сходинки (28 місце). Причиною цього став пропуск турніру в Акапулько, де українка двічі поспіль ставала чемпіонкою.

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Еліна Світоліна втрималася на 6 позиції. Перша ракетка України не виступала минулого тижня в турі, проте вже прибула в США для участі в турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, де також виступить Цуренко.

Даяна Ястремська, яка теж приєднається до своїх співвітчизниць в Індіан-Уеллсі, втратила одну сходинку і тепер займає 37 місце.

Катерина Козлова, в свою чергу, піднялася зі 115 позиції на 114-у. На минулому тижні українка виступала на "челленджері" в США, де не змогла пройти далі першого кола.

Найбільш глобальне падіння в рейтингу сталося у Катерини Бондаренко, яка програла 68 позицій і тепер займає 295 місце.

Українки в топ-200 рейтингу WTA (станом на 4 березня)

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Теніс
Джерело: 24 Канал
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