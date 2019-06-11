Цуренко з перемоги стартувала на турнірі WTA в Нідерландах

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Українська теністситка Леся Цуренко перемогла Крістіну Плішкову з Чехії у першому раунді турніру WTA в голландському місті Гертогенбос.

Українка здобула впевнену перемогу в двох сетах – 6:4, 6:4.

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Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин. У матчі з Плішковою Цуренко подала 2 ейси, реалізувала 4 з 11 брейк-поінтів, поступилася два гейми на своїй подачі і виграла 69% очок з першого м'яча.

Перший сет Цуренко виграла за рахунок брейка в сьомому геймі. У геймах на своїй подачі Леся дозволила Плішковій виграти всього п'ять очок.

У другій партії обидві тенісистки почали по черзі обмінюватися брейками. У нервовій грі успішніше виявилася Цуренко – українка за рахунку 4:4 виграла затяжний гейм на прийомі, а потім без проблем подала на вихід у другий раунд.

У другому колі Леся зустрінеться з переможницею протистояння Кірстен Фліпкенс – Александра Круніч.

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Теги: Спорт Новини Спорту Леся Цуренко Теніс
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