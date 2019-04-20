Цуренко замінить Світоліну в основній сітці престижного турніру в Штутгарті

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Леся Цуренко стала учасницею основної сітки турніру в Штутгарті після відмови від участі першої ракетки України Еліни Світоліної.

Спорт 24 писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна знялася зі змагань на грунтових кортах в Штутгарті, де в минулому році дійшла до чвертьфіналу. Вона і досі відновлюється після травми. І перебуває у Швейцарії, де тренується та готується до повернення на корти.

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Цуренко вдруге виступить на "Porsche Tennis Grand Prix": у 2010 році українка поступилася на старті кваліфікації.

Зазначимо, що за місце в основній сітці змагань в Штутгарті буде боротися й інша українка Катаріна Завацька.

Крім того, турнір пропустять такі зірки світового тенісу, як Слоан Стівенс, Даніель Коллінс, Марія Шарапова і Домініка Цибулкова.

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Леся Цуренко Теніс
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