Ця дискваліфікація – приниження та нагадує часи Януковича, – менеджер Вихриста Андрій Котельник

Андрій Котельник, менеджер Віктора "Фауста" Вихриста, президент Львівської федерації боксу, розповів про конфлікт з Федерацією боксу України та перехід кременчуцького боксера у профі.

Про судовий позов до ФБУ та дискваліфікацію

Зараз наші юристи мають дати запити у міністерство спорту та Федерацію боксу України щоб встановити, на якій підставі вони прийняли таке рішення [про дискваліфікацію Андрія Котельника на три роки, – прим. ред.]. Ми ще не бачили документів від федерації. Федерація, що, якийсь каральний орган чи прокуратура? Я не є членом федерації, щоб вони відсторонювали мене на три роки від боксу. Бокс допоміг мені самореалізуватись, а тепер я допомагаю іншим боксерам, які є в олімпійській збірній та в Академії боксу.

Вважаю, що ця дискваліфікація для тренера Віктора Вихриста Олександра Ляхового та для мене – це приниження. Федерація висловлюється, що ми одна сім’я, а приймає за кулісами такі рішення. Ні я, ні Олександр Ляховий нічого поганого для українського боксу не зробили. Ми популяризуємо бокс, розвиваємо наш вид спорту. Ляховий, окрім Віктора, має ще молодих і перспективних боксерів, а вони дискваліфікували його на три роки. Це фейк, чи група з п’яти людей таки вирішала прийняти це рішення?

Для України ми нічого поганого не зробили. Віктор під прапором України представляє її на міжнародному рівні. Він вирішив стати професіоналом, і це його особисте рішення. Я йому тільки допоміг і посприяв з контактом. Рішення було виключно за Вихристом. Він дорослий чоловік і сам приймає рішення де йому бути: у збірній чи ні.

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Якщо ми велика боксерська родити, то хіба в сім’ї так роблять. Якщо ми навіть неправильно вчинили, то ФБУ повинно мене набрати, і ми мали сісти за стіл переговорів та вирішити, як ми поступили. І тоді вже б вирішував Виконком, де б мали висловити свою точку зору.

Чи були проблеми після Чемпіонату України

Після Європейських ігор все було добре, він виграв, все було стабільно. Віктору не треба було боксувати на Чемпіонаті України, який для нього нічого не вирішував. Але ФБУ на чолі з головним тренером збірної вирішили, що він має там боксувати. Це вже показує "нечистоплотність" федерації та тренера. Ви ж бачили, які виснажливі бої провів на Європейських іграх. Йому треба було дати відпочити. В нього дитина за декілька днів до чемпіонату народилась. В нього було багато таких питань, що він просто емоційно не відійшов.

Ви розумієте що таке протягом двох місяців виступати? Це ж суперважка категорія, це трошки інше, ніж у легкій вазі. Я це говорю як професіонал. А ті, що приймають такі рішення – дилетанти. Якби Віктор був впевнений, що він перший номер і готується до відбору...

Після Європейських ігор ми точно знали, що готуємось до Олімпіади. Але ті умови, які йому створили в команді… І сьогодні федерація заявляє, що він перший номер. Але чому всі перші номера їздили на одні турніри, а Віктор їздив з другими номерами на інші. Що вони лукавлять. Нехай розкажуть людям правду. Про що вони говорять, про якого першого номера. Він їздив на інші турніри, як запасний варіант.

До слова: Вихрист мав дебютувати в США, – менеджер боксера Андрій Котельник

Як повідомили ФБУ про перехід у профі

Коли Віктор прийняв таке рішення, я зателефонував Донатасу Піскуну, виконавчому директору Федерації боксу України, і за день до підписання повідомив, що ми будемо підписувати контракт. Раніше цього не робив, бо не хотів, щоб і не вийшло підписати контракт, і щоб його в команді зробили запасним варіантом. Вважаю, що зробив правильно і коректно. Коли Віктору підійшли умови, ми за день повідомили про це. Повідомив так, як би мало бути. А федерація тепер говорить, що за два тижні мав повідомити. Хто ці ліміти встановлює? Це його особисте рішення. Коли він був впевнений у своєму рішенні – ми повідомили. І Донатас сказав дякую, що попередили, щоб ми знали як себе вести. І через два з половиною тижні за кулісами вони прийняли ганебне рішення. У нас зараз що, 2014 рік? Диктатура якась? Це нагадує часи Віктора Януковича. Я для цієї країни багато чого зробив, прославив її, люблю цей вид спорту і розвиваю його.

Чи вимагали у Вихриста гроші за перехід у професіонали?

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Ніяких відступних ніхто нікому не платив і не вимагав. Те, що було з Глазковим – це їх особисте. Мене це не цікавить. Те, що каже Сергій Янчишин – це теж його особисте. Він єдина людина, яка зараз підтримує ФБУ. Я проти федерації нічого не маю, але для чого вони об мене і Віктора повитирали ноги? Їх ніхто не чіпав, вони перші почали. Вони роз’єднують сьогодні бокс.

Чи можливо знайти спільну мову

Воюють тільки дурні. Я хочу довести спільноті, що сьогодні з нами поступили так, а завтра поступлять з іншими. Я мовчати не буду. Вся боксерська родина не за них. Подивіться, скільки людей пише, і не в хорошу сторону про федерацію. А ті замовні статті, що вони пишуть – це їх особисте. Нехай візьмуть інтерв’ю у тих боксерів, з якими вони не розрахувались. Можна багато про це говорити, але не хочу нікого звинувачувати.

Я не хочу з кимось воювати. Хочу сісти за стіл переговорів разом з Володимиром Продивусом. Якщо ми одна сім’я і родина, в кожного є свої амбіції – треба сісти та порозумітись.

Чи можлива зміна керівництва федерації

Я буду йти до кінця, я задньої передачі не маю. Я не налаштований на зміну керівництва. Але вважаю, що вони принизили весь український бокс на чолі зі мною і Ляховим. Це приниження для всього тренерського штабу. Цей тренер підготував дворазового чемпіона Європи, а вони позбавили його тренерської діяльності. Це ганьба. Вони показали своє лице. Якщо ми щось не правильно зробили, то вони як мінімум мали зв’язатись з нами та прийняти рішення разом. Що ми зробили так, що не так – святих немає, всі помиляються. Те, що вони показово зробили за кулісами – це не правильно.

Чи може ще Вихрист поїхати на ліцензійний турнір на Олімпіаду

Це вже питання безпосередньо до нього, йому ж приймати рішення, але не мені. Я можу тільки підказати. Але ви зрозумійте одне – сьогодні перший номер інший боксер, який виграв чемпіонат України. З моєї точки зору, якщо виграв чемпіонат, то це буде неправильно до боксера. Навіщо проводити чемпіонат, а відправляти іншого боксера. Я вважаю, що Віктору не треба було їхати на той чемпіонат, бо він просто був не готовий до нього. Боксер, який виграв чемпіонат, він теж заслуговує поїхати на ліцензійний турнір. Тепер в нього є можливість бути першим номером і завоювати ліцензію на Олімпійські ігри.