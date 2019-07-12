Туніс впевнено розібрався з Мадагаскаром та став останнім півфіналістом КАН-2019

В останньому матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй Туніс впевнено переграв Мадагаскар.

Мадагаскар – Туніс 0:3

Гол: Сассі, 52, Мскані, 60, Сліті, 90+3

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Підопічні Алена Жиресса забили три м'ячі у ворота суперника. На 52 хвилині Ферджані Сассо відкрив рахунок в матчі, а всього через вісім хвилин Юссеф Мсакні подвоїв перевагу. Крапку в матчі поставив точний удар Наїма Сліті в компенсований час.

Мадагаскар – головна сенсація КАН-2019. Нехай остров'яни дійшли лише до чвертьфіналу, але ж це був їх дебют. Можна скільки завгодно списувати все на досить легкий жереб – це все справа п'ята. Футболісти з невідомими прізвищами довели всій Африці, що можна і без великих ресурсів грати на рівних з найкращими.

Туніс став останнім півфіналістом Кубка африканських націй-2019. У півфіналі Туніс зіграє з Сенегалом, а Нігерія битиметься з Алжиром. Поєдинки пройдуть 14 липня.