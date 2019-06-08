Туреччина – Франція: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2020

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Туреччина вдома прийме чемпіонів світу французів у третьому турі відбору на Євро-2020. Фахівці майже не сумніваються у тріумфі гостей у боротьбі за лідерство в групі Н.

До групи H кваліфікаційного раунду Євро-2020 потрапили збірні Франції, Туреччини, Албанії, Ісландії, Андорри і Молдови/

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Матчі групи триватимуть з березня по листопад 2019 року.

Прогноз MarathonBet

• 1,58 – коефіцієнт на перемогу збірної Франції;
• 6,35 – коефіцієнт на те, що турки переможуть чинних чемпіонів світу;
• 4, 25 – коефіцієнт на нічию.


Прогноз букмекерів на матч

За всю історію команди між собою зустрічалися три рази і у всіх випадках тріумфували "галльські півні".


Команди тричі змагалися між собою

Чи вдасться французам продовжити свою переможну серію протистоянь, дізнаємося 8 червня. Матч Туреччина-Франція стартує о 21:45.

 

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Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Новини Спорту Новини Туреччини Новини Франції
Джерело: 24 канал
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