Під час матчу чемпіонату Туреччини між "Бешикташем" і "Анкарагюджю" в нападника стамбульського клубу Демба Ба жбурнули пляшку, хоча гра проходила без глядачів.

Пляшка з водою була кинута в 35-річного форварда гостей, коли той після заміни перебував на лаві запасних. Предмет потрапив в ногу Ба, повідомляє Milliyet.

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Süper Lig'de haftanın açılışında Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kazanırken seyircisiz oynanan maçta Demba Ba'ya tribünden şişe atılması maça damga vuran an oldu.



Okan Buruk'un yorumu: "Seyircisiz maçta komik bir olaydı. Ufak bir sakatlık oldu, kimin attığı bulunur." pic.twitter.com/jNlrEVeoxi — Davut Özmen (@1985Merdinlii) June 19, 2020

Головний тренер гостей Окан Бурук зазначив, що здоров'ю його підопічного ніщо не загрожує, але при цьому висловив жаль, що подібне сталося в матчі без глядачів.

Що відомо про Демба Ба

Демба Ба до переїзду в Туреччину встиг пограти в чемпіонаті Англії, де виступав за "Вест Хем", "Ньюкасл" і "Челсі".

"Башакшехір" виграв з рахунком 2:1. Команда лідирує в турнірній таблиці після 28 ігор, але "Трабзонспор" має гру в запасі і в разі перемоги набере стільки ж очок.