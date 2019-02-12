Турецькі фанати з ножами напали на вболівальників російського "Зеніту"

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Фанати "Фенербархче"
Фанати "Фенербархче" / Фото з відкритих джерел

Перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи "Фенербахче" – "Зеніт" відбулися інциденти за участю фанатів обох команд.

Про це повідомляє Telegram-канал Of news.

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В Стамбулі турки з ножами і арматурою зупинили автобус з фанатами російського клубу. Була спроба зайти в автобус, але фанати "Зеніту" змогли заблокувати двері, і автобус проїхав далі. Турецькі фани також шукають шанувальників "Зеніту" в місцевих барах.

Також зазначено, що минулої ночі 20 фанатів "Фенербахче" атакували сімох фанатів "Зеніта", але ті зуміли відбитися.

Спорт 24 писав, що у матчі Ліги Європи "Фенербархче" – "Зеніт" за російський клуб дебютував українець Ярослав Ракіцький, який отримав жовту картку вже на 5 хвилині поєдинку.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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