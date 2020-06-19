Турецький гранд хоче орендувати чемпіона Угорщини українця Зубкова – ЗМІ
Півзахисник "Шахтаря" Олександр Зубков, який зараз грає за "Ференцварош", може продовжити кар'єру у "Фенербахче". Клуб серйозно зацікавлений у послугах українця.
Такий можливий варіант продовження кар'єри українця повідомляє видання Turkiye Gazetesi.
До теми "Ференцварош" Реброва вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини
Можливий трансфер
Зубков у складі "Ференцварошу" достроково став чемпіоном Угорщини. "Ференцварош" став недосяжним для переслідувачів і вдруге поспіль під керівництвом Сергія Реброва став чемпіоном. У наступному сезоні команда виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Орендна угода українця із клубом розрахована до кінця сезону. Раніше повідомлялось, "Фенербахче" хоче запросити Сергія Реброва на посаду головного наставника команди..
Зараз "Фенербахче" посідає сьому сходинку турнірної таблиці, у їх активі 43 пункти.
Кар'єра Зубкова
- Дебютував за головну команду донеччан у вересні 2015 року. Вийшов у старті у виїзному кубковому поєдинку проти "Тернополя" та відіграв увесь матч. У травні 2016 вперше зіграв у Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну у домашньому матчі проти луганської "Зорі". Контракт Зубкова належить "гірникам".
- У серпні 2018 року пішов у оренду в "Маріуполь".
- А з 2019 року на правах оренди захищає кольори угорського "Ференцварошу".