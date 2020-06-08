Турецький тренер Ерол Булут не проти очолити київське "Динамо" і вже навіть передав керівництву свій проєкт розвитку київського клубу.

Хоча президент клубу Ігор Суркіс і заявив, що у його команди є тренер, в пресу просочується й інша інформація. Зокрема, що на пост в столичному клубі претендує турецький фахівець, повідомляє Fotospor.

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Булут підтримує зв'язок з київським клубом через футбольного агента Вадима Шаблія. Керівництво киян наводило довідки про турецького наставника та отримало хороші відгуки.

Втім, Ерол Булут – не перший вибір для українського гранда, а лише один з тренерів у списку. Крім того, в пресі повідомляється, що Ерол Булут також є кандидатом на пост головного тренера "Фенербахче", як і екс-наставник загребського "Динамо" Ненад Б'єліца.

"Динамо" змінить тренера?

Після поразки "Динамо" у матчі з "Шахтарем" почали з'являтися чутки, що Олексій Михайличенко залишить тренерський місток киян по завершенню сезону.

Головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" буцімто є Юрій Сьомін. Він двічі очолював "Динамо" і одного разу ставав з киянами чемпіоном України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився коментувати чутки. Натомість Сьомін заявив, що ніяких пропозицій не отримував.

Хто такий Ерол Булут