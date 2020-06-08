Турецький тренер запропонував Суркісу план розвитку "Динамо" – ЗМІ
Турецький тренер Ерол Булут не проти очолити київське "Динамо" і вже навіть передав керівництву свій проєкт розвитку київського клубу.
Хоча президент клубу Ігор Суркіс і заявив, що у його команди є тренер, в пресу просочується й інша інформація. Зокрема, що на пост в столичному клубі претендує турецький фахівець, повідомляє Fotospor.
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Булут підтримує зв'язок з київським клубом через футбольного агента Вадима Шаблія. Керівництво киян наводило довідки про турецького наставника та отримало хороші відгуки.
Втім, Ерол Булут – не перший вибір для українського гранда, а лише один з тренерів у списку. Крім того, в пресі повідомляється, що Ерол Булут також є кандидатом на пост головного тренера "Фенербахче", як і екс-наставник загребського "Динамо" Ненад Б'єліца.
"Динамо" змінить тренера?
- Після поразки "Динамо" у матчі з "Шахтарем" почали з'являтися чутки, що Олексій Михайличенко залишить тренерський місток киян по завершенню сезону.
- Головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" буцімто є Юрій Сьомін. Він двічі очолював "Динамо" і одного разу ставав з киянами чемпіоном України.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився коментувати чутки. Натомість Сьомін заявив, що ніяких пропозицій не отримував.
Хто такий Ерол Булут
- У 1995 році він перейшов з "Айнтрахта" в турецький клуб "Фенербахче", де в дебютному сезоні став володарем Кубка Туреччини.
- У сезоні 2012/13 працював помічником тренера в турецькій команді "Карталспор", помічником тренера команди "Єні Малатьяспор". За декілька років підняв із середняка чемпіонату в топ-5 та вивів у єврокубки.
- У червні 2014 року Ерол Булут перейшов на посаду помічника тренера в стамбульському клубі "Істанбул Башакшехір", який виступає в турецькій Суперлізі.
- Очолює "Аланьяспор" та близький до того, щоб вивести команду до фіналу Кубка Туреччини.