Турецький гранд хоче безкоштовно отримати одного з лідерів "Шахтаря"
Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко зацікавив турецький "Бешикташ".
Про це повідомляє Milliyet. За допомогою хавбека "гірників" турки можуть знизити середній вік команди.
До слова Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року
"Бешикташ" не зможе виділити велику суму на трансфер у зв'язку з втратою доходів від телетрансляцій через паузи в чемпіонаті, тому звернув увагу на гравця, який може дістатися йому безкоштовно через закінчення контракту з донецьким клубом.
24-річний українець, контракт якого з гірниками закінчується влітку 2020 року, готовий до нового виклику в кар'єрі і чекає відповіді від клубу зі Стамбула через свого агента.
- Статистичний портал Тransfermarkt оцінює хавбека в 4,8 мільйона євро.
- У поточному розіграші УПЛ Коваленко провів 13 поєдинків, забив 1 гол.
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