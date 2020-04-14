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Турецький гранд хоче безкоштовно отримати одного з лідерів "Шахтаря"

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Віктор Коваленко / ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко зацікавив турецький "Бешикташ".

Про це повідомляє Milliyet. За допомогою хавбека "гірників" турки можуть знизити середній вік команди.

До слова Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року

"Бешикташ" не зможе виділити велику суму на трансфер у зв'язку з втратою доходів від телетрансляцій через паузи в чемпіонаті, тому звернув увагу на гравця, який може дістатися йому безкоштовно через закінчення контракту з донецьким клубом.

24-річний українець, контракт якого з гірниками закінчується влітку 2020 року, готовий до нового виклику в кар'єрі і чекає відповіді від клубу зі Стамбула через свого агента.

  • Статистичний портал Тransfermarkt оцінює хавбека в 4,8 мільйона євро.
  • У поточному розіграші УПЛ Коваленко провів 13 поєдинків, забив 1 гол.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Шахтар
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