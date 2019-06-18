Турецький гранд хоче придбати новоспеченого чемпіона світу з України

Стамбульський "Бешикташ" вже цього літа може придбати півзахисника "Динамо" і молодіжної збірної України Георгія Цітаішвілі.

Скаути "Бешикташа" звернули увагу на новоспеченого чемпіона світу з футболу Георгія Цітаішвілі, повідомляє Fotospor.

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У клубі вважають 18-річного українця більш талановитим, ніж хавбек "Шальке" Євген Коноплянка, до якого також проявляється інтерес.

Раніше Спорт 24 писав, що 18-річний Цітаішвілі, відповідаючи на запитання про можливий переїзд в інший клуб, заявив, що хоче грати в "Динамо".

У минулому сезоні Цітаішвілі провів за "Динамо" 6 матчів у всіх турнірах, а в складі збірної України U-20 став переможцем ЧС-2019. У фінальному матчі мундіалю Цітаішвілі забив третій гол у ворота Південної Кореї.

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