Турецький гранд хоче запросити Реброва на пост головного тренера

Турецький "Бешикташ" розглядає українського наставника "Ференцвароша" Сергія Реброва в якості кандидата на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє авторитетний портал Goal.com.

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Клуб зі Стамбула розпочав пошук нового головного тренера, оскільки в теперішнього наставника Шенола Гюнеша закінчується контракт в кінці сезону.

Крім українця на посаду також претендує іспанець Гуті, який працює в штабі нинішнього наставника команди Шенола Гюнеша.

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолював київське "Динамо" і "Аль-Ахлі". Влітку 2018 року українець був призначений головним тренером "Ференцвароша". Як футболіст, Ребров з 2002-го по 2004 рік захищав кольори "Фенербахче", з яким ставав чемпіоном Туреччини.

За два тури до закінчення сезону в чемпіонаті Туреччини "Бешикташ" займає 3 місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого "Галатасарая" на 4 очки.

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