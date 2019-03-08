Турецького футболіста, який різав суперників лезом на полі, пожиттєво дискваліфікували
Півзахисник "Амедспора" Мансур Чалар довічно дискваліфікований федерацією футболу Туреччини. Він отримав це покарання за використання леза під час матчу третього дивізіону з "Сакарьяспором".
Спорт 24 писав, що Чалар проніс ріжучий предмет на матч. Під час зустрічі він непомітно наносив порізи гравцям суперника, одному з них навіть порізав обличчя. Від руки Чалара постраждали 5 футболістів.
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Гравцю заборонили брати участь в будь-яких турнірах, що проводяться Федерацією футболу Туреччини, повідомляє BBC.
"Амедспор" заступився за свого футболіста. У клубі заперечили, що Чалар різав суперників, а історію з лезом назвали пропагандою. Проте, це не врятувало футболіста від дискваліфікації.
Також "Амедспор", що займає восьме місце в Другій лізі (третій за силою дивізіон чемпіонату Туреччини), проведе один матч без глядачів.