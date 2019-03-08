Турецького футболіста, який різав суперників лезом на полі, пожиттєво дискваліфікували

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Мансур Чалар
Мансур Чалар / ФК "Амедспор"

Півзахисник "Амедспора" Мансур Чалар довічно дискваліфікований федерацією футболу Туреччини. Він отримав це покарання за використання леза під час матчу третього дивізіону з "Сакарьяспором".

Спорт 24 писав, що Чалар проніс ріжучий предмет на матч. Під час зустрічі він непомітно наносив порізи гравцям суперника, одному з них навіть порізав обличчя. Від руки Чалара постраждали 5 футболістів.

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Гравцю заборонили брати участь в будь-яких турнірах, що проводяться Федерацією футболу Туреччини, повідомляє BBC.

"Амедспор" заступився за свого футболіста. У клубі заперечили, що Чалар різав суперників, а історію з лезом назвали пропагандою. Проте, це не врятувало футболіста від дискваліфікації.

Також "Амедспор", що займає восьме місце в Другій лізі (третій за силою дивізіон чемпіонату Туреччини), проведе один матч без глядачів.

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Теги: Новини Туреччини Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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