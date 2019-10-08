Твіт тренера команди НБА про протести у Гонконзі спровокував масовий скандал в Китаї
Інколи одне повідомлення у твіттері змінює хід історії. Так може статися і після твіту генменеджера клубу НБА "Х’юстон Рокетс" Деріла Морі. Він підтримав протестувальників у Гонконзі, через що на нього образився весь Китай.
З чого все почалося
Генеральний менеджер "Х’юстон Рокетс" Деріл Морі під час перебування в Японії разом з командою опублікував твіт. У ньому він підтримав протестувальників у Гонконзі.
Що за протести у Гонконгу?Вони тривають вже чотири місяці. Люди виступають проти намагання Пекіну зменшити права і свободи громадян. Цьогорічні акції протесту вже стали наймасовішими на острові з часу передачі колишньої британської колонії Китаю у 1997 році.
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Однак невдовзі це повідомлення довелося прибрати. Морі навіть вибачився.
Та було вже пізно. На нього звернули увагу у Китаї.
До чого тут Китай та "Х’юстон Рокест"?
Китай – один з найбільших ринків, куди НБА експортує свої послуги. Майже 500 мільйонів китайців дивляться матчі НБА. Для прикладу, китайська медіакомпанія Tencent заплатила 1,5 мільярда доларів за трансляцію матчів НБА на наступні п’ять сезонів.
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А "Х’юстон Рокетс" – одна з найпопулярніших команд там. Все через Яо Міна, який виступав за команду у 2002-2010 роках. "Рокетс" навіть інколи грають з китайськими ієрогліфами на формі з нагоди Китайського нового року. Також команда має чимало спонсорів саме з Китаю. І часто їздить на передсезонні матчі у Китай. Ясна річ, що не безкоштовно.
До чого це призвело?
У Китаї образилися. Дуже сильно. Tencent тепер відмовляється показувати матчі "Х’юстона". Та й головний китайський канал CCTV-5 теж відмовляється від згадок про команду у своїх новинах. Поки ж вони призупинили показ передсезонних матчів НБА.
Натомість скасовували матчі фарм-клубів "Х’юстона", які мали відбутися в Китаї.
Окрім того, "Х’юстон" вже втратив декілька великих китайських спонсорів. Серед них банк і фірма, яка випускає спортивний одяг. Nike прибрала з усіх китайських магазинів форму "Рокетс" з продажу.
Як на це реагує НБА?
Комісіонер НБА Адам Сільвер заявив, що "Морі має право вільно висловлювати свої думки".
Однак з таким твердженням не дуже погоджуються у Китаї. На каналі CCTV-5 виступили з офіційною заявою після цього.
"Ми виступаємо рішуче проти заяви Сільвера про підтримку права Морі на свободу слова. Вважаємо, що будь-який виступ, який кидає виклик національному суверенітету і соціальній стабільності, не має відношення до сфери свободи слова", – йдеться в заяві каналу.
А що кажуть у клубі?
Власник "Х’юстон Рокетс" Тілман Фертітта заявив, що слова Морі не є офіційною позицією клубу, а сама команда не є політичною організацією.
Чим все може закінчитися?
Поки важко сказати. Це удар для НБА. Ліга може втратити чималий ринок. А це, відповідно, гроші. Тому все буде залежати, про що домовляться сторони.
Навряд чи "Х’юстон" поверне собі той рівень підтримки у Китаї, який мав до цього. Скоріш за все він стане найбільш ненависним клубом у Китаї. Тож кількість китайських спонсорів у клубі може дійти до нуля.
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