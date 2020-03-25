Тьяго Сейбот Вайлд – перший тенісист, який захворів на коронавірус

Бразильський тенісист Тьяго Сейбот Вайлд здав позитивний тест на коронавірус. Це перший випадок зараження коронавірусом серед тенісистів.

Тенісист повідомив про це у своєму твіттері. Тьяго зізнався, що ще десять днів він почав погано почуватись: у нього була висока температура і симптоми як при застуді. Спортсмен здав тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Зараз Тьяго відчуває себе краще, але він підкреслює, що це серйозне захворювання.

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Я вже тиждень перебуваю в самоізоляції. Я дбаю про себе і дотримуюся всіх рекомендацій лікарів. Нехай це буде для вас нагадуванням, що потрібно сидіти вдома, піклуватися про людей, яких ви любите та допомагати нам усім, щоб вірус не поширювався далі. Залишайтеся вдома і бережіть себе,

– сказав у відео тенісист.

Stay safe pic.twitter.com/rshLHLOTqY — Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) March 25, 2020

Станом на сьогодні, 25 березня, у Бразилії зафіксували 2 247 випадків коронавірусу, померло від вірусу 46 людей, а вилікувалися лише двоє.

Що відомо про Тьяго Сейбота Вайлда?

Сейбот Вайлд дебютував на головному розіграші ATP на Brasil Open 2018.

Вайлд став другим бразильцем, який виграв юніорський Великий шолом (US Open) у 2018 році.

У 19 років, виграв престижні змагання в чилійському Сантьяго, став першим в історії гравцем, народженим у 2000-х, який переміг на турнірах рівня ATP.

Крім того, він виявився наймолодшим бразильцем, коли-небудь вигравав змагання такого рангу. 20 років Вайлду виповнилося 10 березня.

Тенісист посідає 114 сходинку у рейтингу АТР.

Додамо, що зараз усі тенісні турніри тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу. Відновлення змагань планується у червні.

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