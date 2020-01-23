У 1997 році батько Ломаченка загадав олімпійського чемпіона, а син виконав бажання: відео

Анатолія Ломаченко, тренер та батько зіркового українського боксера Василя Ломаченка, загадав бажання, щоб в Одеській області з'явився олімпійський чемпіон.

На той момент Василю було всього 9 років. Відео опубліковано в Instagram-акаунті "ukraineboxing".

Дивітсья також: Так було, є і буде: Ломаченко відповів на критику новим відео, його підтримав Усик

"Хочу, щоб у нас в Одеській області був олімпійський чемпіон", – заявив тоді Анатолій Миколайович.

Через 11 років, в 2008 році, Василю Ломаченко виповнилося 20 років, і він став олімпійським чемпіоном з боксу. А через 4 роки – ще раз.

Ось така історія, яка мотивує на високі звершення. Анатолій Ломаченко захотів побачити олімпійського чемпіона і сам його створив.