У 1997 році батько Ломаченка загадав олімпійського чемпіона, а син виконав бажання: відео
Анатолія Ломаченко, тренер та батько зіркового українського боксера Василя Ломаченка, загадав бажання, щоб в Одеській області з'явився олімпійський чемпіон.
На той момент Василю було всього 9 років. Відео опубліковано в Instagram-акаунті "ukraineboxing".
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"Хочу, щоб у нас в Одеській області був олімпійський чемпіон", – заявив тоді Анатолій Миколайович.
Через 11 років, в 2008 році, Василю Ломаченко виповнилося 20 років, і він став олімпійським чемпіоном з боксу. А через 4 роки – ще раз.
Ось така історія, яка мотивує на високі звершення. Анатолій Ломаченко захотів побачити олімпійського чемпіона і сам його створив.
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