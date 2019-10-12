У 2011 році Усик ефектно переміг Бетербієва, з яким битиметься Гвоздик: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / 7wallpapers.net/oleksandr-usyk/

У 2011 році Олександр Усик виграв чемпіонат світу з боксу, який відбувся у Баку. На шляху до перемоги український боксер здолав росіянина Артура Бетербієва, який через тиждень зустрінеться з Олександром Гвоздиком.

Усик та Бетербієв зустрілися у чвертьфіналі турніру в суперважкій вазі (до 91 кілограма).

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У першому раунді Усик розгромив свого опонента 6:2. Другий раунд був більш рівним – 6:6.

Попри те, що наступні раунди Усик був не настільки агресивним, як на початку бою, Олександру вдалося здобути впевнену перемогу з рахунком 17:13.

Усик – Бетербієв відео бою

Як відомо, у фінальному поєдинку Усик переміг Теймура Мамедова та завоював золото чемпіонату світу.

Бій Гвоздик – Бетербієв відбудеться 18 жовтня у Філадельфії на арені Liacouras Center. На кону поєдинку стоятимуть два чемпіонські титули у напівважкій вазі.

Поясом WBC володіє українець Олександр Гвоздик, а титулом – IBF росіянин Артур Бетербієв. Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

Останні новини про бій Гвоздик – Бетербієв – читайте тут.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв Олександр Усик
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