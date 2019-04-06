У андеркарті бою Усик – Такам виступить колишній суперник українця

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Усик переміг Хантера на арені MGM National Harbour
Усик переміг Хантера на арені MGM National Harbour / iSport.ua

25 травня в Оксон-Хіллі на арені MGM National Harbour відбудеться бій чемпіона світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 KO) проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО). Це буде деб’ютний бій українця у суперважкій вазі.

В андеркарті поєдинку Усик – Такам пройдуть ще два бої в суперважкій вазі. В одному з них виступить 30-річний американець Майкл Хантер (16-1, 11 КО).

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Саме Майкл Хантер був суперником Усика на цій арені 9 квітня 2017 року. Тоді відбувся так званий "вечір українського боксу", коли в США виступили одразу троє українців – Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик. Усик одноголосним рішенням суддів переміг Хантера. Після цього Хантер перейшов в суперважку вагу і виграв чотири бої підряд.

Також в андеркарді виступить бронзовий призер ОІ-2016 з Хорватії 26-річний Філіп Хрговіч (7-0, 5 КО).

Суперники Хантера і Хрговіч поки що невідомі.

Спорт24 писав, що в андеркарті бою проведе поєдинок український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО). Його суперник ще уточнюється.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Такам
Джерело: 24 Канал
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