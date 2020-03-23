У "Барселоні" виявили перший випадок зараження коронавірусом

В іспанському футбольному клубі "Барселоні" зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом.

Вірус COVID-19 діагностували у скаута каталонців Андре Кюрі, повідомляє Marca.

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Наразі він разом з дружиною перебуває в бразильському Сан-Паулу, у пари проявляються симптоми хвороби, але необхідності в госпіталізації немає.

Зазначимо, що Курі займався трансферими Неймара, Єррі Міни, Паулінью, Артура та низки інших латиноамериканських гравців для каталонського клубу.

На сьогоднішній день футболісти "Барселони" знаходяться на карантині, жоден з них не має симптомів хвороби.

Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 8 ранку 15 березня.

Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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