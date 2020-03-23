24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У "Барселоні" виявили перший випадок зараження коронавірусом

- Читать новость на русском
Андре Кюрі захворів коронавірусом / twitter.com/fcbdasilva

В іспанському футбольному клубі "Барселоні" зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом.

Вірус COVID-19 діагностували у скаута каталонців Андре Кюрі, повідомляє Marca.

Читайте також В "Аталанті" українця Маліновського четверо працівників померло через коронавірус

Наразі він разом з дружиною перебуває в бразильському Сан-Паулу, у пари проявляються симптоми хвороби, але необхідності в госпіталізації немає.

  • Зазначимо, що Курі займався трансферими Неймара, Єррі Міни, Паулінью, Артура та низки інших латиноамериканських гравців для каталонського клубу.
  • На сьогоднішній день футболісти "Барселони" знаходяться на карантині, жоден з них не має симптомів хвороби.
  • Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 8 ранку 15 березня.
  • Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

Як вберегтися від коронавірусуЯк вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Головні новини 22 березня: фейк про одужання від коронавірусу, нарада Зеленського з урядом
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Здоров'я ФК Барселона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
22 березня 13:00 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
22 березня 10:15 Відома французька біатлоністка завершила кар'єру
Софія Кулай
21 березня 20:38 Світоліна і Монфіс показали, як потрібно поводитися під час пандемії коронавірусу – відео
Юрій Семенюк
21 березня 15:44 Які спортсмени у "виграші" через пандемію коронавірусу
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук