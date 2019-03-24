У "Баварії" зробили гучну заяву про власника "Манчестер Сіті", англійці вимагають вибачень

Між керівниками мюнхенської "Баварії" та англійського "Манчестер Сіті" виник конфлікт. Англійський клуб вимагає у німців вибачень.

Нещодавно президент "Баварії" Улі Хенесс розповів, як власнику "Манчестер Сіті" шейху Мансуру вдається швидко відшкодовувати витрати на трансфери.

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Мій друг Хосеп Гвардіола розповів мені, що відбувається, коли хоче купити футболіста вартістю 100 млн євро. Він збирає декілька відео про гравця і летить на зустріч з шейхом Мансуром. Там вони ситно їдять. У цей час Пеп починає показувати ролики. Потім шейх переказує гроші. На наступний день він трохи піднімає ціну на газ, щоб відразу ж відшкодувати витрачені кошти,

– цитує Хенесса Marca.

"Манчестер Сіті" збирається вимагати вибачень Хенесса, повідомляє Mirror.

У "Сіті" розлютилися через коментар Улі. Представники "городян" вважають маячнею, що президент мюнхенського клубу дозволяє собі в такий спосіб говорити про їх методи ведення бізнесу. Зокрема, там згадали, що Хенесс був засуджений за податкове шахрайство.

Це слова самовдоволеного, зарозумілого егоїста. Ми також стурбовані, що в заяві Хенесса може бути присутнім расистський підтекст,

– сказало джерело видання в "Сіті".

"Манчестер Сіті" хоче, щоб Хенесс публічно вибачився за свій коментар. Не виключено, що в іншому випадку англійський клуб звернеться до суду.

Як відомо, Гвардіола очолював "Баварію" з 2013 до 2016 року. Під керівництвом іспанського фахівця мюнхенська команда тричі стала чемпіоном Німеччини, завоювала два Кубки країни, стала володарем Суперкубка УЄФА і виграла клубний чемпіонат світу. Гвардіола є добрим другом Хенесса.

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