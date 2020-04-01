У Білорусі вигадали, як уболівальникам на трибунах не заразитися коронавірусом

На найближчому матчі "Динамо" Брест, за який грають українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді, буде використана незвичайна система розташування глядачів на трибунах.

У зв'язку з пандемією кароновіруса клуб розсадить уболівальників на стадіону в шаховому порядку. Це убезпечить людей, які будуть знаходиться на відстані один від одного, повідомляє пресслужба брестчан.

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Шахове розсадження дозволить уболівальникам під час гри знаходиться на безпечній відстані один від одного. Вона є невід'ємним заходом профілактики коронавірусної інфекції. Нагадаємо, дана пропозиція носить рекомендаційний характер. Закоханих, сімей з дітьми і друзів примусово розлучати ніхто не буде! Продаж квитків на матч буде здійснюватися, виходячи з нових вимог,

– йдеться у повідомленні.

Білорусь – єдина країна в Європі, де тривають футбольні змагання вищого рівня.

У білоруській першості зіграно два тури, наступний має відбутися 3-5 квітня.

Лідирує у Вищій лізі Білорусі ФК "Мінськ", "Динамо" Брест, за який виступають українці Нойок, Мілевський та Хачеріді, з чотирма очками посідає п'яте місце.

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