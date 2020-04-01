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У Білорусі вигадали, як уболівальникам на трибунах не заразитися коронавірусом

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Вболівальники "Динамо" Брест / Пресслужба клубу

На найближчому матчі "Динамо" Брест, за який грають українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді, буде використана незвичайна система розташування глядачів на трибунах.

У зв'язку з пандемією кароновіруса клуб розсадить уболівальників на стадіону в шаховому порядку. Це убезпечить людей, які будуть знаходиться на відстані один від одного, повідомляє пресслужба брестчан.

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Шахове розсадження дозволить уболівальникам під час гри знаходиться на безпечній відстані один від одного. Вона є невід'ємним заходом профілактики коронавірусної інфекції. Нагадаємо, дана пропозиція носить рекомендаційний характер. Закоханих, сімей з дітьми і друзів примусово розлучати ніхто не буде! Продаж квитків на матч буде здійснюватися, виходячи з нових вимог,
– йдеться у повідомленні.

  • Білорусь – єдина країна в Європі, де тривають футбольні змагання вищого рівня.
  • У білоруській першості зіграно два тури, наступний має відбутися 3-5 квітня.
  • Лідирує у Вищій лізі Білорусі ФК "Мінськ", "Динамо" Брест, за який виступають українці Нойок, Мілевський та Хачеріді, з чотирма очками посідає п'яте місце.

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Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі Новини Спорту Спорт Футбол
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