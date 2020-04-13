У Білорусі засумнівалися в правильності голу Мілевського: відео

У неділю, 12 квітня, в Бресті відбувся матч 4-го туру чемпіонату Білорусі, в якому "Динамо-Брест" обіграло "Іслоч" (3:1).

Переможний гол на 77-й хвилині забив український форвард Артем Мілевський, в стрибку додавши м'яч у порожні ворота.

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Однак гол міг бути забитий із порушеннями правил. Перед ударом Мілевського футболісти команди господарів перебували в офсайді.

Про це розповів представник департаменту суддівства та інспектування БФФ Володимир Кузьмін.

"Момент, на жаль, не можна занести в актив суддівській бригаді. Річ у тому, що після удару головою Дениса Лаптєва, Павло Савицький, який до цього взагалі перебував за лінією воріт, він, очевидно, був у положенні "поза грою". Ось він вступив в боротьбу за м'яч з голкіпером. Тут правильним рішенням було б зафіксувати положення "поза грою", – зазначив Кузьмін у коментарі pressball.by.

Додамо, що матч судив один із найвідоміших футбольних арбітрів Білорусі Олексій Кульбаков.

Відео голу Мілевського

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