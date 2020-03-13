У Бразилії арбітр вилучив 8 футболістів, а гра завершилася масовою бійкою: відео

У рамках Кубка Лібертадорес на груповому етапі зустрілися бразильські клуби "Греміо" та "Інтернасьональ". Гра завершилася масовою бійкою, а рефері вилучив аж 8 гравців.

Перший тайм не віщував нічого погано – нулі на табло та всього 5 жовтих карточок на дві команди. Виявилося, що все найгарячіше буде в другій половині гри.

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Під завісу поєдинку спалахнула бійка, яка привела до чотирьох вилучень, а вже в компенсований час червоні картки отримали ще чотири гравці.

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Ексгравець "Реала" Лукас Сілва – єдиний, хто примудрився заробити в цьому хаосі не червону картку, а жовту картку.

Колишній гравець "Металіста" Дієго Соуза обійшовся без карток. Він був замінений на 79-й хвилині на Лусіано, який швидко отримав вилучення.

Поєдинок завершився нічиєю 0:0. Після двох турів обидві команди ділять першу сходинку в групі E.

Що таке Кубок Лібертадорес? Щорічний міжнародний футбольний турнір, в якому беруть участь найкращі команди Південної Америки. Аналог європейської Ліги чемпіонів.