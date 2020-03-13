24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Бразилії арбітр вилучив 8 футболістів, а гра завершилася масовою бійкою: відео

- Читать новость на русском
У Бразилії арбітр вилучив 8 футболістів / fanatik.com.tr

У рамках Кубка Лібертадорес на груповому етапі зустрілися бразильські клуби "Греміо" та "Інтернасьональ". Гра завершилася масовою бійкою, а рефері вилучив аж 8 гравців.

Перший тайм не віщував нічого погано – нулі на табло та всього 5 жовтих карточок на дві команди. Виявилося, що все найгарячіше буде в другій половині гри.

Дивіться також Роналду перед матчем "Ювентуса" привітав невидимих вболівальників: відео

Під завісу поєдинку спалахнула бійка, яка привела до чотирьох вилучень, а вже в компенсований час червоні картки отримали ще чотири гравці.

Дивіться відео бійки

Ексгравець "Реала" Лукас Сілва – єдиний, хто примудрився заробити в цьому хаосі не червону картку, а жовту картку.

Колишній гравець "Металіста" Дієго Соуза обійшовся без карток. Він був замінений на 79-й хвилині на Лусіано, який швидко отримав вилучення.

Поєдинок завершився нічиєю 0:0. Після двох турів обидві команди ділять першу сходинку в групі E.

Що таке Кубок Лібертадорес? Щорічний міжнародний футбольний турнір, в якому беруть участь найкращі команди Південної Америки. Аналог європейської Ліги чемпіонів.

Антон Гура: що відомо про блогера, який повідомляв про "цілий літак інфікованих" з Мілану
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:00 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 13:11 Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
Михайло Гема
сьогодні 11:04 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
12 березня 18:43 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
12 березня 17:29 УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук