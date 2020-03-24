У Бразилії стадіон перетворять на лікарню для боротьби з коронавірусом
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У деяких країна медичні заклади не справляються з кількістю інфікованих на коронавірус. Тож доводиться вдаватися до екстрених заходів.
У бразильському місті Сан-Паулу вирішили перетворити стадіон "Пакаембу" на відкритий медичний центр для лікування випадків спалаху коронавірусу, пише ABC 14 News.
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Сам стадіон обрали не випадково – він розміщений поруч з багатьома лікарнями в найбільшому мегаполісі Бразилії.
На стадіоні буде встановлено 200 лікарняних ліжок. Роботи з переобладнання спортивної споруди на медичний заклад триватимуть 10 днів.
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